Soccorso montano | a lezione con la Protezione civile

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiWeek end intenso anche per le attività addestrative. Si è svolta difatti nei giorni di sabato e domenica un’esercitazione congiunta tra ilAlpino e Speleologico della Campania – CNSAS,– PC eAlpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi – SAGF. Il focus della due giorni è stato infatti la ricerca dispersi con scenari che rappresentano la casistica per antonomasia in cui i due Enti ed il volontariato di P.C. si ritrovano a lavorare in stretta collaborazione. Nella giornata di sabato presso la struttura del ‘dedalo’ di Giffoni Valle Piana sono stati affrontati i temi dell’organizzazione e del coordinamento delle ricerche, dell’utilizzo dei più comuni sistemi di radiocomunicazione, di ...