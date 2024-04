Sky si accorda con Warner Bros Discovery | in arrivo 10 canali Eurosport per seguire Roland Garros e Olimpiadi

(Di martedì 9 aprile 2024) Andrea Duilio (US Sky) Sky eannunciano un nuovo accordo che amplia l’offerta deidisponibili sulla pay tv. Grazie a questa partnership, gli abbonati Sky avranno a disposizione 10, inclusi nel loro abbonamento, peri Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ad1 ed2 si aggiungeranno infatti 8 nuovi, di cui uno in 4K, interamente dedicati alle, su cui potermolte altre discipline sportive. In totale, saranno più di 1000 le ore di diretta aggiuntive disponibili su Sky, insieme a molti contenuti che saranno anche on demand. L’accordo, inoltre, prevede che un canale ...

Internazionali d'Italia La Rai ha raggiunto un accordo con Sky per la trasmissione in chiaro di due degli eventi sportivi imminenti tra i più attesi dal pubblico italiano. Il primo riguarda il ... (davidemaggio)

TV - "The Square - All You Can Art", quinta puntata giovedì 11 aprile su Sky Arte - THE SQUARE è la serie di Sky Arte prodotta e realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che, con ospiti, servizi speciali e rubriche inedite, racconta la cultura contemporanea in tutte le sue f ...napolimagazine

