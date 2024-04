Situazione preoccupante Caldo e alluvioni | che disastro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Negli ultimi anni in Toscana l’andamento climatico è stato eccezionalmente mite nei mesi invernali, con poca neve sulle montagne circostanti. Inoltre ben 7 mesi hanno registrato valori mensili di oltre un grado sopra la norma. Nel complesso il 2023 a livello globale è risultato l’anno piùmai registrato, mentre in Toscana è il secondo più, subito dopo il 2022. Abbiamo esaminato lacon Niccolò Bagnoli, responsabile della comunicazione e delle relazioni istituzionali di Confservizi Cispel Toscana, in base all’analisi dei dati degli ultimi 50 anni. Qual è ladel cambiamento climatico in Toscana? "Negli ultimi 50 anni, abbiamo assistito a un aumento significativo delle temperature medie. L’aumento medio superiore ai 2 gradi è un chiaro segnale del cambiamento climatico che sta colpendo ...