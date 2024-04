Sinner-Korda in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Jannikse la vedrà contro Sebastiannel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Esordio particolarmente ostico per il numero uno d’Italia, che sta vivendo un ottimo momento di forma ma non avrà vita facile all’esordio stagionale su terra battuta contro l’americano, che ha polverizzato al primo turno Davidovich Fokina. In parità i precedenti (1-1), ma secondo i bookmakerspartirà nettamente favorito, sia per le condizioni di gioco che per i valori in campo. Jannik ha infatti perso una sola partita quest’anno e, complice il forfait di Alcaraz, è più favorito che mai per il titolo (ma occhio soprattutto all’esperienza di Djokovic). Prima di pensare a un’eventuale finale, però, c’è da ...