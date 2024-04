Simona travolta da un’auto dopo la cena in pizzeria con gli amici | aveva 21 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Una tragedia quella avvenuta a Caserta, dove la speranza ieri pomeriggio ha lasciato il passo alla disperazione più totale: il cuore diSerra, 21, di Caserta, ha infatti smesso di battere nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli,oltre dodici ore di agonia. Troppo gravi e profonde le ferite riportate nell’impatto con la Wolkswagen Polo, guidata da un 19enne che, pocole 22.30, l’hae investita in via Campi Flegrei, lungo il belvedere di Pozzuoli, all’uscita di una notadove la giovane, proveniente da Caserta, si era recata in compagnia di altri treper trascorrere la serata di domenica.Leggi anche: Carabinieri morti in incidente, la donna alla guida del suv positiva ad alcool e ...