Simona | investita a 21 anni | indagato un 19enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSerra aveva 21e frequentava la Federico II, abitava a Caserta. E’ statanei pressi dei Campi Flegrei mentre attraversava la strada per uscire da una pizzeria a Napoli. La ragazza, poi, è morta all’ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli e le sue spoglie sono state trasferite all’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Napoli. Per questa tragedia, i cui accertamenti legali faranno ancora più luce sulle cause esatte, èunche attualmente è a piede libero. Le accuse nei confronti del ragazzo sono pesantissime: si tratterebbe di omicidio stradale. L’alcol test è negativo, così come quello per rilevare la presenza di droghe. Sono in corso, infine, le indagini per accertare la dinamica dell’incidente: la Polo del ...