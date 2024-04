Simeone | «Bene contro l’Inter Futuro in Italia? Vorrei ritornare»

(Di martedì 9 aprile 2024)è ritornato sulla sfidaagli ottavi di finale di Champions League. Poi non nasconde un desiderio sul suo. CAMPO E? A Sky Sport 24, Diegosi è espresso così alla vigilia della partitail Borussia Dortmund: «abbiamo fattoe ci ha permesso di andare avanti in questa competizione, dobbiamo fare la partita per fargli male. In, mi piace questo paese così come il calcio vissuto a Catania e durante la mia carriera da calciatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Simeone ha analizzato quanto successo in Inter-Atletico Madrid, primo round degli ottavi di finale di Champions League andato in scena allo stadio Meazza. Ecco quanto dichiarato al termine della ... (inter-news)

Calciomercato Lazio, Simeone e Dia le nuove idee di Tudor per l’attacco del futuro - La Lazio dopo la stagione decisamente disastrosa dal punto di vista dei risultati quest'anno, è pronta rivoluzionare la sua rosa in estate e capire come sarà la Lazio del prossimo anno come scrive "Il ...sportpaper

ON AIR - Caira: "Vedrei Bene Lukaku e Conte al Napoli, Zaniolo ha grandi potenzialità" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, ex direttore sportivo della Roma ed ex procuratore di Francesco Totti: Uno dei nomi accostato al Nap ...napolimagazine

Graziani: "Il Frosinone si chiude in difesa. Per il Napoli è un Bene, ma occhio ai contropiedi" - Nel corso di Si Gonfia La Rete su Tele A è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani: " Il Frosinone è una squadra che si chiude in difesa Meglio così. Più la palla sta dentro l'area ...tuttonapoli