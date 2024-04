Silvio Berlusconi avrà un francobollo commemorativo | ok del Cdm L’appello a Mattarella | “Diseducativo | non lo autorizzi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Uncon impressa l’effige di. All’inizio sembrava una provocazione e invece è arrivato anche il via libera del Consiglio dei ministri. A un anno dalla scomparsa dell’uomo di Arcore, dunque, sarà emesso uncol suo volto. Non è ancora chiaro in che modo sarà raffiguratoe neanche se si tratterà del primo pregiudicato omaggiato con un’emissione filatelica. Di sicuro la decisione del ministero per il Made in Italy guidato da Adolfo Urso fa esultare Licia Ronzulli e Paolo Emilio Russo, parlamentari di Forza Italia: “È il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto: imprenditore, uomo di sport, leader politico e statista. Ringraziamo la presidente Meloni e ...