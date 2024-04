Silvia Magarre di Primo Appuntamento | “Scartata dall’Isola dei famosi | al provino mi chiesero il peso”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 aprile 2024), ex protagonista del programmasu Real Time, si è sfogata su Instagram dopo unper l'Isola dei. La donna sostiene di non essere stata scelta per via del suo aspetto fisico: "Con tutti i miei chili avrei potuto fare e dare tanto al programma. Spero di non essere stata scartata solo perché la mia pancia non poteva apparire bella".