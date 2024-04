(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "E' importantissimole persone fragili, soprattutto i, da alcune patologie infettive che possono intercorrere durante la malattia. Per questo abbiamo a disposizione dei vaccini estremamente efficaci e sicuri che possono ridurre in ques

(Adnkronos) – "E' importantissimo proteggere le persone fragili, soprattutto i pazienti oncologici , da alcune patologie infettive che possono intercorrere durante la malattia. Per questo abbiamo a ... (periodicodaily)

L'oncologo Tonini: "Pazienti poco consapevoli dell'importanza dei vaccini" - Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - I pazienti oncologici "non sempre sono consapevoli dell'importanza della vaccinazione. Molti, pur essendo in condizione di fragilità, non parlano di vaccini con il ...notizie.tiscali

Siliquini (Siti): "Proteggere pazienti oncologici dal rischio infezioni respiratorie" - 'Contro influenza, Covid, pneumococco, Herpes zoster e virus sinciziale che possono intercorrere durante malattia' ...adnkronos

Truffa 'bonus facciate', chiesti 9 rinvii a giudizio a Rovigo - (ANSA) - ROVIGO, 09 APR - La procura di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio di 9 persone residenti tra la provincia polesana, Ferrara e Svizzera per una truffa sul 'bonus facciate', avendo riscosso ...notizie.tiscali