Sicurezza sul lavoro | nel Lazio dati impietosi | morti raddoppiati nel 2024 | 4800 infortuni in due mesi

(Di martedì 9 aprile 2024) "Bisogna fermare la strage nei luoghi di, perché non si può morire lavorando". Così il segretario della Cgil di Roma e del, Natale Di Cola, in occasione degli Stati generali per la Salute esul

Sono passati quasi due mesi dalla strage nel cantiere della Esselunga a Firenze. Quelle immagini tragiche resteranno scolpite nella nostra memoria. Ma non basta solo indignarsi, così come non sono ... (quotidiano)

Sono passati quasi due mesi dalla strage nel cantiere della Esselunga a Firenze. Quelle immagini tragiche resteranno scolpite nella nostra memoria. Ma non basta solo indignarsi, così come non sono ... (quotidiano)

Kluge (Oms Europa): "Italia non aderirà a Green pass Ci rifletta bene" - Intervista all'Adnkronos Salute: 'Ogni Paese ha diritto di decidere ma minacce salute responsabilità condivisa, a fine mese Rete paneuropea controllo malattie' ...adnkronos

Corsa al riarmo e boom del debito, è allarme per i Paesi Nato (compresa l’Italia) - Tutte le grandi potenze corrono a riarmarsi, con il rischio di vedere il debito esplodere. L'allarme è duplice per i Paesi Nato, Italia compresa: inSicurezza e conti pubblici in profondo rosso.money

Sunbird ritorna dopo i problemi di Sicurezza - Sunbird, l'app che permette di portare iMessage su Android, sarà disponibile nei prossimi giorni, dopo l'aggiornamento dell'architettura tecnica.punto-informatico