Sicilia | operai forestali assegnati esclusivamente al contrasto degli incendi Albano | “Difendiamo territorio”

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Gli, con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative, sarannoalle attività anto del Corpo forestale. È quanto prevede una circolare del dipartimento regionale del Lavoro in seguito a un accordo con lo stesso Comando, il dipartimento dello Sviluppo rurale e le organizzazioni sindacali. “Con questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale al Lavoro Nuccia– (nella foto) consolidiamo il contingente per ildei roghi e, allo stesso tempo, facciamo in modo che gliabbiano un solo datore di lavoro, ovvero il Corpo Forestale, dando così continuità alla loro opera. Si attuano, così, le norme sul rafforzamento delle misure ...

