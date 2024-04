Siamo tutti alle mercé della Cina per colpa del Cesio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) Frequentemente lausa la coercizione economica per i suoi fini geopolitici, l'effetto leva che il suo mercato le consente, si tramuta in una forma di "liberalismo predatorio" che arma le sue reti di interdipendenza create dalla globalizzazione. Le soluzioni adottate dall’Occidente, basate sul "de-risking", come il disaccoppiamento, la resilienzacatena di approvvigionamento, il reshoring o la diversificazione per ridurre al minimo la vulnerabilità sono quasi sempre applicate in modo frammentario e non unitario. I metalli critici definiranno la superiorità tecnologica globale nei decenni a venire e la pervasività di Pechino in questo settore pare senza limiti, in particolare per quei metalli, spesso sconosciuti ai più, che rivestono un ruolo fondamentale in settori strategici. Uno di questi metalli è così critico, e così raro, che è ...