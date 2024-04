Si rompe diga; inondazioni ad Orsk | Russia | video

Il crollo della diga a Orsk in Russia per mancata manutenzione: 3 morti e oltre 1100 evacuati, case sommerse - Climate change • Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. Human activities have been the main driver of climate change, primarily due to the burning of fossil ...informazione

Meteo Cronaca Diretta Video: Russia, una storica alluvione mette in ginocchio la città di Orenburg - Una pesante alluvione si è abbattuta in Russia tra il 4 ed il 5 Aprile 2024. Le piogge torrenziali hanno provocato una devastante esondazione del fiume Ural nelle città di Orenburg ed Orsk. Molte case ...informazione

La rivoluzione di Genova, in 20 mesi cambia tutto, dalle poltrone al giornale - La rivoluzione di Genova, in 20 mesi cambia tutto, dalle poltrone al giornale: grandi opere, tunnel,viadotti, la grande diga foranea.blitzquotidiano