Si fida delle previsioni della Ragioneria dello stato? E Giorgetti svicola alla domanda del Foglio

(Di martedì 9 aprile 2024)luce del buco nei bilanci derivante dal calcolo del Superbonus, "sidel dipartimento Finanze del Mef e?".del, durante la conferenza stampa di oggi dedicata al Def, il ministro dell'Economia Giancarlopreferisce non rispondere apertamente,ndo e limitandosi ad alludere a un suo istinto personale: "Il mio naso mi suggeriva che c'era qualcosa che non andava, i numeri adesso sono definitivi". "Purtroppo," aggiunge "il meccanismo prevedeva la possibilità di portare fino al 31 marzo, slittato poi al 2 dicembre, la possibilità di caricare in piattaforma il proprio diritto fiscale". ...

Bergamo . Da Bergamo a Londra , al servizio delle imprese. La storia di Eurotarget inizia nel 1992 e in oltre tre decenni ha visto l’azienda diventare un punto di riferimento nell’ambito del “ below ... (bergamonews)

Smartphone compatti Abbiamo messo a confronto i migliori! | VIDEO - Abbiamo messo uno accanto all'altro i più interessanti smartphone compatti sul mercato: ecco la nostra analisi!hdblog

U&D, Ida non si fida di Mario, parla Pugnaloni: 'Se non le va bene, lo mandasse a casa' - Lorenzo Pugnaloni ha invitato la tronista a prendere in considerazione l'idea di rinunciare a Mario se dubita di lui o del suo interesse ...it.blastingnews

"Creare aree per Fido quando si va per musei" - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato un ordine del giorno per creare aree ad hoc con spazi verdi dove lasciare in custodia gli animali domestici durante le visite ai musei, per rispondere ...lanazione