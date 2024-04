Sì a 4 nuove aree | è polemica In aula anche gli ambientalisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Momenti di tensione ieri nel consiglio comunale fiume – della durata di oltre 3 ore e mezzo – che prevedeva all’ordine del giorno l’autorizzazione alla stipula di quattro dei sette accordi operativi per nuovi insediamenti produttivi e residenziali (gli altri tre saranno all’ordine del giorno del consiglio del prossimo lunedì; tra questi il Polo H a Vecchiazzano, vicino all’ospedale). Hanno ottenuto il via libera gli insediamenti in località Ospedaletto (via Eritrea), in via Golfarelli e nella zona produttiva di Villa Selva, tra via Masetti e via Mattei, e tra via Mattei e via Galli boi: questo era il caso del grande polo logistico cosiddetto ‘Mattei 2’. Il dibattito si è svolto davanti a una trentina di cittadini, in gran parte appartenenti alle associazioni ambientaliste che avevano annunciato la loro partecipazione. Nell’impossibilità di portare in...