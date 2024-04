Shopper compostabili | Antitrust apre indagine su una società del gruppo Eni | “Accordi con i supermarket per escludere altri produttori”

Coinvolti i punti vendita diretti e affiliati di Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia Un ulteriore traguardo in direzione di una maggiore sostenibilità e della riduzione della carbon footprint per ... (sbircialanotizia)

Coinvolti i punti vendita diretti e affiliati di Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia Un ulteriore traguardo in direzione di una maggiore sostenibilità e della riduzione della carbon footprint per ... (sbircialanotizia)

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Un ulteriore traguardo in direzione di una maggiore sostenibilità e della riduzione della carbon footprint per Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per ... (iltempo)