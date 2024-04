Sgominato clan che portava droga in Italia dalla Germania | 13 arresti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 aprile 2024) Cocaina e marjuana partivanoe arrivavano in: i corrieri viaggiavano indisturbati per poi smistare la merce direttamente sul territorio nazionale. E’ unalbanese quellodagli investigatori di Bologna che, in queste ore, stanno svolgendo un’operazione antisu vasta scala. Il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Bologna, coordinataDda di Bologna, hanno individuato il gruppo specializzato nell’importazione di notevoli quantità die hanno eseguito 13. Le persone complessivamente indagate sono 22. Sequestrati 26,5 kg di cocaina e 11 kg di marjuana.