Sfrutta Napoli | così il turismo sta aggredendo la città Anche le case del Comune diventano Bnb

(Di martedì 9 aprile 2024)delaffittate ai turisti illegalmente, arciconfraternite religiose che speculano sugli affitti brevi, grandi imprenditori che comprano interi stabili e mandano via gli inquilini. Ladivisa in due, la parte più povera subisce tutti i problemi della turistificazione. Un fenomeno senza regole che sta cambiando il volto di

Osimhen e Kvaratskhelia, la scossa al Napoli che può valere l'Europa - Meno sette. Il conto alla rovescia, il bilancio, le speranze, le luci e le ombre del Napoli in questo rush finale in cui tutto è ancora in gioco. In ottica qualificazione ...ilmattino

Caserta, Antonio Bassolino ospite dell’UniVanvitelli per proiezione documentario “La Giunta” - Caserta - Amministrare una città come Napoli tra emergenze e problemi atavici, ma anche con enormi potenzialità e ricchezze spesso rimaste inespresse e mai ...pupia.tv

Serie A, la Juve batte la Fiorentina, risorge il Napoli; cade l'Atalanta, colpo salvezza del Cagliari - Questi i risultati della domenica: Juventus-Fiorentina 1-0, Cagliari-Atalanta 2-1, Monza-Napoli 2-4, Frosinone-Bologna 0-0, Verona-Genoa 1-2. Posticipo del lunedì sarà Udinese-Inter ...rtl