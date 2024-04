Sette giorni di incontri Protagonisti i ragazzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Organizzata con cadenza biennale la Settimana europea dei giovani è un evento organizzato dalla Commissione europea per celebrare i giovani di tutta Europa e i tanti e differenti modi in cui partecipano alle loro comunità a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Quest’anno l’evento, in programma in tutti i Paesi dell’Ue dal 12 al 19 aprile, è particolarmente importante perché anticipa di un paio di mesi le elezioni europee. L’obiettivo è promuovere la partecipazione deie delle ragazze alla vita civica e democratica, mettendo in contatto tra loro i giovani di tutta Europa e del resto del mondo promuovendo il volontariato, la mobilità a fini di apprendimento, la solidarietà e la comprensione interculturale. Sono previsti una serie dianche nel nostro Paese (per trovare gli appuntamenti e iscriversi basta consultare il ...