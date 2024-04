Servizi | Meloni nomina il nuovo direttore dell’Aisi | è Bruno Valensise Seguirà il G7 in Puglia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) Il totonomi che vedeva contrapposti il vice, Giuseppe Del Deo, e il vicedel Dis,, si è risolto con la scelta del secondo: sarà lui, a decorrere dal 19 aprile, ildell’Agenzia informazioni e sicurezza interna. Succederà al generale Mario Parente, che guidava l’organizzazione da otto anni. Giorgia, «sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica», ha fatto la sua scelta, anche con una certa fretta: la presidente del Consiglio voleva chiudere la partita in tempo per permettere aldi lavorare al delicato appuntamento del G7 in, previsto a giugno. Secondo alcuni, la decisione creerà degli ...