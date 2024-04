Serie C | respinto il reclamo dell’Alessandria contro la penalizzazione di 2 punti

Starà in tribuna a soffrire per due partite consecutive. La corte d’appello sportiva ha respinto mercoledì sera il reclamo presentato dalla Elachem Vigevano avverso alla squalifica di due giornate ... (sport.quotidiano)

Calcio, Serie C: una buona Strega impatta 0-0 con la Juve Stabia Sport - Una buona Strega non è bastata ad impedire alla capolista del girone C di tagliare il traguardo della promozione in Serie cadetta con ben tre turni d’anticipo. La Juve Stabia di mister ...realtasannita

Serie A, Frattesi ribalta l’Udinese nel recupero: Inter più vicina a scudetto - Un gol di Frattesi in pieno recupero consente all'Inter di piegare l'eroica resistenza dell'Udinese e di fare un altro passo avanti, forse decisivo, verso lo ...lapresse

Calcio: rimonta Inter in terra friulana, Udinese battuta in Serie A - Al termine di una partita sostanzialmente ribaltata nella sostanza e nella forma, l'Inter si avvicina ancor più allo scudetto battendo per 1-2 l'Udinese in trasferta nel lunedì della Serie A 2023-2024 ...oasport