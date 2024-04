Serie C Blu Volley non molla la presa Montebianco nella bagarre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il BluQuarrata resta in corsa per i playoff, ilAglianese tira un sospiro di sollievo, vittoria sofferta per il Delfino Pescia, sconfitte dolorose per Pieve a Nievole e Zona Mazzoni: questo il bilancio dell’ultimo turno diC. Nell’8a giornata di ritorno del girone B di C femminile, il Blu, con una sola centrale a disposizione, si aggiudica il derby di Pieve a Nievole: 3-0 (21, 15, 25). Le mobiliere, al momento terze in graduatoria con 37 punti, sono costrette a vincere per superare Empoli (41) e classificarsi al secondo posto. Assenze pesanti anche per il(terz’ultimo a 15), che ha rinunciato a Storni e Starnotti. Adesso dovrà fare più punti possibile con Calenzano, Fucecchio e Firenze Ovest per evitare i play-out. Tre punti d’oro per l’Aglianese, che s’impone ...