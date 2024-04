Serie B2 La Fenice si mangia le mani Brutta sconfitta al tie break

(Di martedì 9 aprile 2024) Da rodersi le. In vantaggio due set a zero, il Pistoia Volley Lacede tra le mura amiche 3-2 (23-25, 26-28, 25-23, 25-12, 15-12) alla formazione umbra del San Feliciano, nell’ottava giornata di ritorno della regular season del girone G del campionato femminile nazionale diB2. Come dire, essere andati a un passo dall’ennesima impresa. Una gara lunga, di due ore e 42 minuti, che alla fine regala un punticino alle giocatrici fuxiablu, sempre terz’ultime in classifica con 19 punti, a -5 lunghezze dalla salvezza quando restano 5 turni da disputare (con 15 punti complessivi in palio). Tabellino: Lopez 14, Mazza 15, Massaro 11, Cicchitelli 19, Betti 1, Mantellassi 10, Bini 0, Gaggioli 0, Guarducci 0, Sperati 0, Biagi 0, n.e. Gualtierotti. "È stata una gara molto difficile, nella quale abbiamo pagato a caro prezzo la non ...

