La serata di post season dell’ICE Hockey League 2023-2024 ha regalato emozioni e gol a raffica. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le squadre italiane impegnate nei quarti di finale dei ... (oasport)

Il calciatore della Nazionale italiana ha espresso la sua volontà di fare ritorno in Serie A. In passato, è stato un obiettivo del Napoli di De Laurentiis. Nicolò Zaniolo ha espresso il proprio ... (spazionapoli)

JUVE STABIA - Langella: "De Laurentiis mi ha chiamato dopo la promozione in Serie B" - A Radio CRC è intervenuto Andrea Langella, presidente della Juve Stabia: “Abbiamo dormito appena due ore forse! Siamo felici di questo straordinario traguardo che abbiamo raggiunto. Non mi stancherò m ...napolimagazine

Serie B - Si riapre la lotta per il titolo: lo stop del Parma lancia il Como all’inseguimento in quota - Il Parma si è fermato ancora e, dopo il pareggio con il Sudtirol, i bookmaker riaprono la lotta per il titolo: il Como, dopo la terza vittoria consecutiva, vede dimezzata la propria quota. Una settima ...napolimagazine

Starting Six: Monza riapre i giochi, Perugia torna in vantaggio - In Gara 3 di semifinale Trento manca il colpo del ko facendosi battere in casa dagli uomini di Eccheli, la squadra di Lorenzetti supera Milano al Pala Barton e si riporta in vantaggio nella Serie ...tuttosport