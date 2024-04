Serie B | la battaglia con Gardone è alle spalle Ora l’imperativo è recuperare gli assenti Ferrara sogna | con 2 vittorie può finire seconda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Playoff matematici, ed ora il mirino puntato sul terzo posto, con un pensiero addirittura al secondo. Non si pone limitiBasket 2018, che dopo il successo casalingo con lase – il terzo consecutivo – ha raggiunto aritmeticamente la post season a due giornate dal termine del Play-In. Senza Cattani, Yarbanga e Sankaré, con Cecchetti e Guerra a mezzo servizio, i biancazzurri hanno dimostrato un grandissimo cuore, vincendola in pratica per due volte: prima al 40’, quando gli arbitri hanno privato Romondia dei due liberi della vittoria, e poi al supplementare, grazie alla lucida regia di Ballabio etriple di un formidabile Drigo. Una vittoria che certifica la crescita mentale del gruppo, come ha dichiarato coach Benedetto nel post partita, e che può dare fiducia all’ambiente in vista dei playoff al via il prossimo 8 ...