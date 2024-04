Serie A | iniziative speciali nella 32ª giornata | anche per Inter-Cagliari

(Di martedì 9 aprile 2024) La LegaA ha presentato un’iniziativa speciale per la prossimadi campionato. Nelle dieci partite, fra cui, previste delle attività dedicate per la promozione del Made in Italy. Di seguito il comunicato. MADE IN ITALY – Si è svolta oggi a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, la conferenza stampa di presentazione della 32ªdellaA TIM 2023/2024 dedicata alla promozione del Made in Italy con l`obiettivo di confermare il posizionamento dell’Italia all’estero e il ruolo fondamentale del calcio e dello sport tra le maggiori eccellenze del nostro Paese. Presenti all`evento i ministri delle Imprese e del Made in Italy e per lo Sport e i Giovani, Adolfo Urso e Andrea Abodi, e l’amministratore delegato di Lega ...

La 32a di Serie A sarà dedicata al made in Italy - In occasione della prima giornata del Made in Italy che si celebrerà il prossimo 15 aprile, infatti, la Lega di Serie A e il ministero delle Imprese e del Made in Italy coniugano le loro forze per ...quotidianodelsud

In arrivo i SACE For Made in Italy Free Days, due settimane di iniziative gratuite per le aziende - Dall’8 al 21 aprile, in concomitanza della settimana del Made in Italy promossa dal MIMIT, SACE mette a disposizione delle imprese italiane interessate a cogliere le opportunità dell’export, una Serie ...teleborsa

