Serie A 2023 2024 | giudice sportivo trentunesima giornata | supplemento indagine su cori in Roma-Lazio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Ildellaha deliberato i propri provvedimenti disciplinari dopo lae ha predisposto und’da parte della Procura Figc sia per ida parte di entrambe le tifodurante(dei biancocelesti nei confronti di Lukaku e contro i tifosi avversari, dei giallorossi nei confronti Guenzouzi), sia per l’eventuale comportamento non regolamentare da parte dei tesserati, e il riferimento, anche se non nominato, dovrebbe essere all’atteggiamento tenuto da Gianluca Mancini durante i festeggiamenti. Questo il comunicato: “Letta la rene pervenuta dalla Procura Federale; con ...