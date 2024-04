Sergio Caputo | Il diritto d' autore è morto e io vivo solo di live

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Quarant'anni di 'Un Sabato Italiano' da festeggiare "finalmente in un sabato romano", con un concerto il 13 aprile nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, e l'appuntamento con le 70 candeline che l'attende il 31 agosto ma che lo trova "decisamente più giovane nello spirito, anche grazie a tre figli tra i 6 e gli 11 anni".si racconta tra pubblico e privato in un'intervista all'Adnkronos, a pochi giorni dal ritornonella città in cui è nato e cresciuto, Roma, ma che ha lasciato alla fine degli anni '90 per vivere prima in California e poi in Francia, dove risiede attualmente con la seconda moglie, Cristina, da cui ha avuto appunto tre bambini. "Non che il sabato italiano e il resto della settimana nel nostro Paese non mi piacessero - scherza - ma ho sempre preferito vivere in ...