Sergio Caputo | “Il diritto d’autore è morto e io vivo solo di live”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 9 aprile 2024) Il cantautore si confessa, tra pubblico e privato, all'Adnkronos, in un'intervista alla vigilia del concerto che il 13 aprile terrà nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica: "finalmente in un sabato italiano". Su Sanremo dice: "Ci tornerei ma non alle 3 di notte. Ma non mi chiameranno, non c'entro niente con la piega che ha