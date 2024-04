Sempre più elettriche in Europa | Tesla la più amata anche a febbraio

(Di martedì 9 aprile 2024) La vendita dei veicoli elettrici continua ad aumentare innonostante l’interesse verso questo tipo di auto stia scemando,risulta ancora l’azienda più apprezzata con due modelli nelle prime due posizioni di vendita2024. Brand come Ford e Volkswagen invece occupano le ultime posizioni, alla maggioranza degli automobilisti non piacciono. Ford con Kuga e Mach-e fatica e ancor di più VolksWagen con ID.3 e ID.4. Auto: nel 2024 una su quattro sarà cinese,in forte ritardola piùdagli europeiModel Y eModel 3 sono le due autopiù vendute in, mantengono il primatoa ...

Biden teme la stretta autoritaria dell'India. La scommessa di Modi: La vena autoritaria di Modi infatti sta crescendo di pari passo con il riconoscimento internazionale del paese che governa da quasi dieci anni, diventando sempre più difficile da ignorare per gli ...

L'aria di New York è tersa, ma si respirano fantasmi: Da pittore mancato, prediligo i libri e le storie che funzionano come ritratti e un ritratto è sempre un fantasma, l'immagine di una persona che non c'è più o almeno non è davanti a noi a raccontarci ...