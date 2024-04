«Seguendo papà in Africa ho capito cosa farò da grande»

Diocesi: Rieti, "Creare casa" è il tema dell'incontro per la 61ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: ... spiegano dalla diocesi, "per riflettere sulla chiamata vocazionale nella vita di ciascuno, invitando alla partecipazione comunitaria per un rinnovato spirito di fede e di condivisione, seguendo l'...

Inchiesta Echidna, Ravetti capogruppo a Palazzo Lascaris al posto di Gallo: ... che vede coinvolto il papà Salvatore , Raffaele ha lasciato l'incarico e ritirato la sua ... il primo ovviamente, che assicuro il mio impegno per portare a termine questa legislatura, seguendo gli ...