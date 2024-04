Segnalazione su Mario Cusitore di UeD | complotto contro di lui? Chi lo sta sabotando

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 9 aprile 2024)è, sicuramente, tra i personaggi più discussi di questa edizione di Uomini e Donne. Come emerso dalle recenti anticipazioni,e Ida Platano non stanno attraversando un bel momento, in quanto la donna continua a non fidarsi di. Nel frattempo, però, pare che a fomentare i dubbi di Ida ci siano anche alcune segnalazioni provenienti dall’esterno, nelle quali ci sarebbe come obiettivo principale quello di sabotare. Ecco cosa è emerso. Le segnalazioni su: cosa è successo In queste ore, stando ad alcune indiscrezioni trapelate dai social, precisamente dall’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, pare proprio chesia stato avvistato all’interno di un locale durante lo scorso fine ...