Se il patriarcato è rom | alle femministe va bene

(Di martedì 9 aprile 2024) La sinistra che blatera del problema dele che col pretesto di combattere una presunta "cultura maschilista" radicata in Italia altro non vuole che abolire qualsiasi concetto di unione, di famiglia e di relazione sociale sana, non vede, o finge di non vedere, il dramma che sconvolge, in quel caso sì per davvero, alcune minoranze presenti nel nostro Paese in cui anche solo parlare di parità di genere è pura eresia. Contesti in cui si va ben oltre ile si finisce per abbracciare la più totale forma di schiavitù.