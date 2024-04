Scuole in affitto: costano 55 milioni di euro l’anno. Tutti i dati Gilda: “Solo la punta di un iceberg” - E’ stata presentata alla stampa questa mattina dal Coordinatore nazionale Rino Di Meglio l’indagine condotta dalla Federazione Gilda-Unams, relativa al tema delle Scuole in affitto, per cui molte ...orizzontescuola

Prof costretta a prendere 44 voli al mese per andare al lavoro: comprare casa costa troppo - Sempre più spesso avere un lavoro non è abbastanza per potersi permettere di pagare le spese più basilari, come per esempio l'affitto o il mutuo per la casa o il trasporto.leggo

Prossima eclissi solare, quando ci sarà in Italia Bisognare aspettare il 2026 e il 2027: ecco dove si assisterà all'oscuramento totale - Ieri (8 aprile) tutto il Nord America si è fermato per ammirare una straordinaria eclissi di sole che ha attraversato Canada, Stati Uniti e Messico. Un fenomeno che ha ...ilmessaggero