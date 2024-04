Scuola | De Santis LCR | “Bene emendamento per proroga graduatorie | ora però subito un piano per le stabilizzazioni”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 9 aprile 2024) “L’con cui il Ministero della Funzione Pubblicafino all’anno scolastico 2026-2027 leper il personale educativo, anche in deroga al possesso del titolo di studio, salvaguarda solo temporaneamente il servizio da offrire alle famiglie romane. Un segnale sicuramente positivo che lasciaancora sul tavolo tanti problemi e che, soprattutto, non risolve in modo definitivo un problema che potrebbe riproporsi tra soli due anni. Questo passo, seppur importante, non deve far dimenticare l’obiettivo vero della lotta portata avanti da insegnanti ed educatrici precarie, ossia la stabilizzazione del personale inserito nella graduatoria unica. L’Amministrazione approfitti di questo tempo, da un lato per ampliare ilassunzionale in favore di insegnanti ed educatrici precarie, ...