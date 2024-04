Scuola Bologna | occupazione a sorpresa al Sabin

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 -del liceodi via Matteotti, a. ‘occupato 2K24 (2024,ndr)’ recita lo striscione appeso sulla facciata del liceo. “Si comunica che i rappresentanti degli studenti hanno dichiarato laoccupata. Si avvisano le famiglie che tutte le attività didattiche sono forzatamente sospese e al momento non è possibile garantire le normali regole di sicurezza per gli studenti”, si legge sul sito del liceo. Nessuna richiesta di autogestione era stata avanzata, niente di niente. Questa mattina i ragazzi hanno occupato e basta. Sospese tutte le lezioni, ma non gli esami per la certificazione d’inglese e le attività pomeridiane dei docenti e non. Piattaforma di rivendicazione ancora in fieri, ma alcuni punti ...