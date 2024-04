Scream 7 | svelati i primi dettagli del plot

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 aprile 2024) Sono stati rivelati nuovisui personaggi e sulla trama del prossimo capitolo della saga horror di, il settimo.7 si preannuncia "un affare di famiglia". I nuovisulla trama del sequel rivelano che la famiglia di Sidney Prescott sarà l'obiettivo principale di Ghostface nel nuovo capitolo del franchise horror. A rivelare le anticipazioni è l'insider Daniel Richtman, che rivela su X: "Sono in corso i casting per trovare gli attori per i due bambini di Sidney. Sembra che il nuovo capitolo si concentrerà sulla famiglia di Sidney e che Ghostface prenderà di mira lei, il marito e i due figli." Queste anticipazioni sembrano confermare che7 non presenterà nessuno dei personaggi introdotti nei sequel