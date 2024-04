Scossa di terremoto al largo di Siracusa | magnitudo 3 3

Terremoto in Grecia . Una scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata alle 00:59 ora locale (le 23:59 di ieri in Italia) nella Grecia occidentale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale... (ilmessaggero)

Terremoto in Grecia . Una scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata alle 00:59 ora locale (le 23:59 di ieri in Italia) nella Grecia occidentale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale... (quotidianodipuglia)

terremoto in Grecia, sisma avvertito anche in Calabria - terremoto in Grecia alle 00.59 (ora locale, le 23.59 in Italia) nella notte tra lunedì 8 aprile e martedì 9. La Scossa, di magnitudo 4.5, si è verificata a una profondità di 29 km ed è stata avvertita ...citynow

Questo pendolo gigante dentro un edificio lo ha protetto dal terremoto - Un gigantesco pendolo interno blinda il grattacielo taiwanese contro i terremoti, un vero trionfo della fisica.tech.everyeye

Scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 4.5: la terra ha tremato anche in Puglia e in Calabria - Grecia, all’una di notte ora locale, la terra ha tremato con una magnitudo di 4.5. La Scossa è stata avvertita anche in Puglia e Calabria.globalist