Scooter contro auto | morto un 20enne nel Napoletano | gravissimo l’amico

Un ragazzo , alla guida di uno scooter , portato d’urgenza in pronto soccorso. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto sabato pomeriggio a Rimini, sulla via Emilia, all’altezza della locanda di San ... (ilrestodelcarlino)

Tempo di lettura: < 1 minutoScontro tra un’auto e uno scooter in serata a San Giorgio del Sannio, in via Suor Tirelli, in prossimità del bivio per Calvi. L’impatto è stato violento. A bordo del ... (anteprima24)