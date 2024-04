Scontro su par condicio | opposizione protesta | modifiche inammissibili

(Di martedì 9 aprile 2024) Per l'è un tentativo di governo e maggioranza di occupare l'informazione Rai in vista delle Europee, per la maggioranza è invece l'che vuole "imbavagliare" gli esponenti del governo, limitandone l'esposizione tv alle più strette esigenze informative sull'attività istituzionale. La delibera sulla parche da oggi sarà in votazione in Commissione di Vigilanza Rai costituisce un ulteriore terreno di, con qualche sfumatura anche all'interno degli schieramenti.A firmare gli emendamenti di maggioranza, i commissari di FdI, Lega e Noi Moderati: l'obiettivo è depotenziare la delibera proposta dall'Agcom e consentire una maggiore presenza tv dei membri del governo. Tema su cui la maggioranza è compatta, con anche Forza Italia a favore di un ammorbidimento del testo. Più dubbiosi invece ...

