Scontro auto-furgone La vittima di 32 anni lascia due figli piccoli

(Di martedì 9 aprile 2024) È morto sul colpo a causa dellodella Porche Cayenne su cui viaggiava come passeggero con un. Laè un uomo di origini polacche Ruben Wlodkowski, padre di due, 32. I fatti sono accaduti a Sirmione, a Punta Grò, all’incrocio tra via Verdi e via Verona. La Cayenne stava transitando a velocità sostenuta quando si è scontrata con unVolkswagen Caddy che usciva da Verdi. La Porsche ha sterzato finendo lateralmente contro il mezzo e venendo poi sbalzata contro un albero. Nell’incidente è stata coinvolta anche una motocicletta, con due persone a bordo. Solo uno dei feriti è gravissimo. La strada è rimasta chiusa fino a notte fonda. Sul posto c’erano il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Mi.Pr.