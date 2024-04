Scontri dopo Giugliano-Taranto | 3 poliziotti feriti | 11 tifosi indagati

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 9 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoAgenti del Commissariato di-Villaricca, della Digos e della Squadra mobile di Napoli hanno eseguito questa mattina un’ordinanza applicativa dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, a carico di 11 persone per gliavvenuti trae forze dell’ordine in occasione della partita di Serie C girone C, disputata domenica 8 ottobre 2023 allo stadio “De Cristofaro” di(Napoli). Gli 11 destinatari della misura sonoper lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Glisono avvenutiil termine della partita, quando le forze dell’ordine hanno impedito il ...