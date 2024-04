Scontri a Giugliano dopo match Lega Pro | nei guai 11 tifosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndicidelCalcio e del Taranto sono stati raggiunti dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. I supporter sono indagati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in relazione aglitrae forze dell’ordine avvenuti l’8 ottobre 2023 all’esterno della stadio dil’incontro valevole per il girone C del campionato diPro tra la squadra di calcio locale e il Taranto. Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Stato (Digos della Questura di Napoli e Commissariato di-Villaricca) e hanno consentito di identificare i responsabili degli ...