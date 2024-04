Sciopero generale | a rischio anche raccolta rifiuti e pulizia delle strade

(Di martedì 9 aprile 2024) A seguito della proclamazione da parteOrganizzazioni Sindacali Cgil e Uil di categoria di unodi quattro ore per la giornata di giovedì 11 aprile, Aprica comunica che potrebbero verificarsi disservizi nel normale svolgimentoattività died igiene del suolo a Bergamo. Nello specifico, saranno garantitie trasporto deipericolosi, così come deiurbani pertinenti a utenze scolastiche, mense scolastiche e private di enti assistenziali, ospedali ed attivita? similari, RSA, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali, caserme e carceri. Nessun problema perdei mercati,aree di sosta attrezzate, ...

Caserta . CGIL e UIL hanno proclamato, per tutti i settori del lavoro privati , 4 ore di sciopero generale per giovedì 11 aprile 2024 con varie iniziative sui posti di lavoro . A Caserta lo sciopero si ... (casertanotizie)

In Kenya i medici in Sciopero scendono in piazza a Nairobi - NAIROBI, 09 APR - Centinaia di medici ospedalieri keniani in agitazione sono scesi in piazza questa mattina nella capitale del Kenya, Nairobi, chiedendo al governo di attivare le condizioni per metter ...ansa

Sciopero automotive, “il disimpegno di Stellantis è sotto gli occhi di tutti” - Una delegazione della Fiom Cgil Basilicata sarà a Torino il prossimo 12 aprile per partecipare allo Sciopero unitario del settore automotive proclamato da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e Aqcf. “Il dis ...basilicata24

Cgil e Uil Varese scendono in piazza per i salari e la sicurezza sul lavoro - Giovedì 11 aprile le due organizzazioni sindacali hanno indetto uno Sciopero nazionale di 4 ore. Nella nostra provincia previste una serie di manifestazioni: al mattino volantinaggi nelle stazioni, ne ...varesenoi