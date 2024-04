Sciopero 11 aprile | le iniziative di Cgil e Uil in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 92024 – Zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale e di fare impresa. Per queste ragionie Uil hanno proclamato unonazionale di quattro ore in tutti i settori privati (otto ore per l’edilizia) per giovedì 11. A Firenze, all’auditorium al Duomo, in via de' Cerretani 54 rosso, dalle 9.30 alle 13, si terrà l'assemblea regionale die Uil. L'apertura è affidata al segretario generale Uil, Paolo Fantappiè, le conclusioni a Rossano Rossi, segretario generale della. Sono previste inoltre le seguenti: Arezzo Presidio ore 15-17 in piazza San Jacopo. Firenze Oltre all'assemblea all’Auditorium al Duomo, a Le ...