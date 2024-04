Sciopero 11 aprile 2024 | trasporti | sanità privata e non solo Chi si ferma e gli orari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9– Giovedì 11rischia di essere una giornata estremamente complicata per migliaia di persone. Sarà infatti il primo giorno di una serie di scioperi e mobilitazioni proclamate da due dei principali sindacati (la Cgil e la Uil). Ed è proprio l’elevata rappresentatività delle due organizzazioni che lascia presupporre ci possa essere un’elevata partecipazione allodi giovedì. Ma chi quali sono i settori coinvolti? In che? Per quali motivi?generale dell’11I settori che aderiscono alloEdilizia Metalmeccanici Acqua, gas e luce Poste e telecomunicazionilocali I treni I treni garantiti ...