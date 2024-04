Sci di fondo | “assenza di segnale” sulla frequenza vincente italiana maschile Fra le donne siamo alla “fine delle trasmissioni”?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Nella serata di ieri è stato pubblicato un articolo relativo all’Italia dello sci alpino, incapace di produrre nuovi atleti vincenti da quasi un decennio. Letto il “pezzo”, nella notte qualche aficionado degli sport invernali ha voluto mettere una pulce nell’orecchio di chi scrive. “Se scrivi questo‘discesa’, cosa dovremmo dire dello sci di?” ha domandato, effettuando un’involontaria sineddoche (per ‘discesa’ non intende la specialità dello sci alpino in sé, bensì l’intera disciplina), allo scopo di perorare la causa di uno sport a lui caro. Fermo restando che il gioco del “Lui è peggio di me” (per utilizzare il titolo di una riuscita commedia con Renato Pozzetto e Adriano Celentano), non è propedeutico ad alcunché, il tema può comunque essere interessante e merita di essere analizzato. Sci di ...