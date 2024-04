Schmidt chiede l’aspettativa Poi la prima tappa nelle periferie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) di Antonio Passanese La richiesta di aspettativa è stata inoltrata ieri al ministero della Cultura. Ora Eike, direttore del museo di Capodimonte e da sabato scorso candidato sindaco per il centrodestra a Firenze, dovrà attendere la ratifica di Gennaro Sangiuliano per poter dare il via ufficilamente alla sua campagna elettorale. Il che, immaginiamo, dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni visto che venerdì l’aspirante primo cittadino tornerà a Firenze per definire alcuni aspetti burocratici, incontrare la coalizione che lo sostiene e, se ci sarà tempo, fare un giroper rendersi conto della situazione e dei bisogni dei residenti. Una delle liste in sostegno disarebbe già pronta ma sembra che il candidato ne abbia chiesta un’altra, opzione questa che ha fatto storcere il naso a più ...