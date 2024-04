Schlein se la prende con le correnti del Pd e rischia di fare la fine di Zingaretti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 aprile 2024) Non vorremmo, per lei innanzi tutto, che Ellydiventasse ladel 2024. Ricordate cosa fece “Nicola” nel marzo del 2021? Da un giorno all’altro mollò la segreteria del Partito democratico («Qui si parla solo di poltrone, mi vergogno») salvo poi gettarsi a cercare una poltrona per sé. Non capiva o faceva finta di non capire,, che le rogne cosiddette morali non erano la causa della crisi del suo partito ma l’effetto. Le cause erano e sono fondamentalmente due: l’assenza di linea politica e l’inconsistenza dei gruppi dirigenti. Adesso anche Ellysi è posta in quell’ordine di idee, sostenendo in sostanza che quando le cose vanno male la colpa è delle, dei capibastone, dei cacicchi. «Non decidono le!», è un mantra abbastanza ipocrita, ...